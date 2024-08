A farmaci e spesa pensa il Comune | La fragilità non va in vacanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) A fare lailperchè lanon va in ferie. L’amministrazione comunale ha deciso di confermare in agosto un servizio che permette di essere accompagnati ad acquistare beni di prima necessità. Nei giorni scorsi, sui canali di informazione e comunicazione dell’ente sono stati diffusi gli orari di chiusura dei principali esercizi commerciali zibidesi e dellee. "Come abbiamo fatto negli ultimi anni – spiega l’assessore alle politiche sociali, Giacomo Serra – siamo riusciti a organizzarci per garantire un servizio di accompagnamento allanel periodo in cui i negozi sul nostro territorio saranno chiusi. Basta chiamare il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 12 al numero 02.90020215 comunicando le proprie necessità".