Zona a traffico limitato nel Quadrilatero della Moda arrivano le telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)nel: avanti piano, ma avanti. Da martedì il Comune inizierà i lavori per la posa dellee avverte che nelle vie Montenapoleone angolo Borgospesso, Bigli angolo Manzoni e Morone angolo Manzoni, in ragioneconformazione delle sezioni stradali, si renderanno necessarie alcune chiusure temporanee con deviazioni stradali concordate con la Polizia locale. Nello specifico, il controllo degli ingressi nella Ztl sarà garantito mediante nove varchi elettronici, di cui cinque dedicati alla rilevazione dei veicoli in ingresso e quattro per la rilevazione dei veicoli in uscita.