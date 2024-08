Voglia di rivincita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Cronista alle Olimpiadi? Faccio un blog sulle gare, ma io mi sento ancora atleta dentro e confesso di avere cullato il sogno di esserci sì a Parigi, ma per gareggiare". Andrew Howe ha compiuto 39 anni ma quella maglietta non se l’è ancora tolta del tutto e ha sperato davvero fino alla fine di potere rientrare in questo 2024 in pista e pedana per rincorrere il minimo olimpico. Poi che cosa è successo Andrew? "Un paio di problemini al polpaccio e qualche guaio tecnico mi hanno bloccato negli allenamenti e non mi hanno fatto tirare fuori tutto ciò che sentivo". Però continua ad allenarsi sperando davvero di tornare a 40 anni? "Ho un magnifico esempio in Fabrizio Donato, un grande triplista, che mi dà supporto; io continuo se mi diverto, ma diciamo che ho già qualche idea in cantiere".