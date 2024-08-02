Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 07:30 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO ANULARE: INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA CASILINA. APERTE SECONDA E TERZA CORSIA DI MARCIA; CODE A PARTIRE DALL’APPIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PER CHI VIAGGIA IN INGRESSO AL RACCORDO, SI STA IN CODA A PARTIRE DA TORRENOVA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE Roma, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 20:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO 2KM DI CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FROSINONE NEI DUE SENSI CODEPER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI PER IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINA E SALARA, TRA NOMENTANA E A24 E PIU AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO 3KM DI CODE PER INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FROSINONE NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO E PIU AVANTI CODE TRA RDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICONO E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E CODE SULLA PONTINA ALTEZZA DI APRILIA DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 19:15 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO 3KM DI CODE PER INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FROSINONE NEI DUE SENSI SUL RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO E PIU AVANTI CODE TRA RDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICONO E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E CODE SULLA PONTINA ALTEZZA DI APRILIA DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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