Tar del Lazio conferma sgombero a Pietralata | la soddisfazione dell’assessore Veloccia

(Di venerdì 2 agosto 2024) POLITICA ROMA – Il Tar respinge la sospensione delloper le aree destinate al nuovo stadio della AS Roma. Il Tribunale Amministrativo delha respinto le richieste di sospensione dei provvedimenti diforzoso delle aree di, che sono di proprietà di Roma Capitale ma attualmente detenute da alcuni cittadini. La decisione del Tar rappresenta un passo importante per l’avanzamento del progetto del nuovo stadio della AS Roma. L’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio, ha accolto conla notizia, sottolineando che il tribunale ha riconosciuto la validità delle azioni intraprese dall’Amministrazione. In assenza della volontà dei cittadini di liberare spontaneamente gli immobili, l’Amministrazione si è vista costretta ad avviare le procedure diforzoso.