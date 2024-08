Talent è qui la festa Ultimi posti per la finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Domani alle 22 sul palco di Eliopoli, a Calambrone, torna Notti dio, ildi canto e ballo organizzato dall’associazione culturale Mediterranea Music e di cui La Nazione è media partner esclusivo. Tredici esibizioni, nella penultima eliminatoria in calendario (l’ultima è il 10 agosto sempre a Calambrone) nella quale altri due artisti cercheranno di staccare il pass per ladel contest (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati) in programma il 20 agosto a Marina di Pisa sul palco di Marenia. Allo show, condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci, partecipano giovani artisti provenienti da tutta la Toscana, ma anche da fuori regione e dall’estero che vanno a caccia del proprio sogno di riuscire a trasformare la loro passione per la musica in un’attività finalmente professionale.