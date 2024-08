Sua figlia ha causato un incidente | servono soldi E' una truffa scattano 4 arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gubbio, 2 agosto 2024 - "Signora suahaunstradale e1200 euro per risarcire i danni provocati". La donna, che però aveva già annusato la fregatura rimanendo in contatto con iltore, aveva avvertito il figlio di quanto stava accadendo. L'uomo, che nei giorni scorsi aveva seguito un corso anti-organizzato dai carabinieri, ha subito informato l'Arma che prontamente si è appostata nei pressi dell’abitazione dell’anziana per intervenire. All’arrivo di una 500X con a bordo quattro persone, la signora è uscita per consegnare un finto pacchetto appositamente preparato, che ha dato il via al blitz dei militari che hanno bloccato la persona scesa dall’auto e i complici.