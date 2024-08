Sport e studio per gli atleti della Billi Masi con la Cambridge Rowing Experience

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pisa, 2 agosto 2024 – Sono rientrati martedì 30 luglio a Pisa glidi canottaggio che hanno trascorso una settimana nel Regno Unito per studiare l’inglese e allenarsi nel proprio, grazie a un progetto ideato dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (FICSF) un anno fa, e che quest’anno prosegue con una seconda edizione ancora più ricca per i vogatori partecipanti, suddivisi in due gruppi. Nel primo gruppo, volato amartedì 23 luglio, c’erano vogatori e vogatriciprovincia di Pisa, provenienti da Canottieri Cavallini, Canottieri Pontedera e settedal gruppoivo dei VV.F.di Pisa: Alessandra Franchino, Nicola Arrighi, Azzurra Martirani, Gabriele Mariottini, Eva Gagetti, Alessia Ragoni e Federica Picca.