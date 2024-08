Scarlato | Lukaku ottimo per il Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Gennaro, ex calciatore del, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Che sensazioni le sta dando il nuovodi? “Vedo un buon. Ho visto la capacità di lavorare di tutto lo staff, il modo di apprendere ed ascoltare dei calciatori. Sarà unche farà sicuramente bene nella prima uscita stagionale contro il Modena”. Cosa si può dire del reparto difensivo? La convince l’idea di adattare Di Lorenzo e Olivera? “È stato provato Di Lorenzo, è normale che si cerchi di trovare la migliore soluzione. Anche l’Inter ha fatto lo stesso con Darmian. Nel calcio di oggi, che richiede qualità di impostazione dai difensori, non è inusuale”., come giudica questa ‘rivoluzione’ tattica targata Antonio? “Sono situazioni che si provano nella fase di ritiro.