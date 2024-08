Sakamoto in realtà mista Risuona l’ultimo concerto che il musicista regalò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arriva a Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura, la musica del grande compositore Ryuichi, ununico inper rivivere l’ultima performance eseguita dalin vita. Dal 30 agosto al 12 settembre presso l’Auditorium Scavolini a Pesaro. I biglietti sono già in vendita sul circuito vivaticket.com e presso le biglietterie del Teatro Rossini e del Teatro Sperimentale. Per maggiori informazioni, si può consultare il sito www.pesaro2024.it Si tratta di una performance di Full Dimensional Film del leggendario compositore e pianista Ryuichicreata in collaborazione con Tin Drum: "KAGAMI", questo il titolo dell’opera, fonde immagini tridimensionali in movimento con il mondo reale per creare un evento dimai sperimentato prima.