Quando salta Tamberi? Calendario programma e orari salto in alto

(Di venerdì 2 agosto 2024)e a che ora gareggia Gianmarconelinalle Olimpiadi di Parigi? Ecco ile glidella gara di. Dopo il trionfo agli Europei di Roma, il campione e portabandiera azzurro prova a difendere il titolo conquistato a Tokyo tre anni fa. Una stagione fin qui caratterizzata da diversi problemi fisici, anche nelle ultime settimane. La speranza è che il fisico di ‘Jimbo’ riesca a reggere per un altro exploit olimpico nella capitale francese.COMPLETO ATLETICA ILfarà il suo debutto ai Giochi Olimpici di Parigi mercoledì 7 agosto,sono inle qualificazioni delina partire dalle 10:05 del mattino. Dovesse riuscire a superare il turno, l’azzurro tornerebbe in pedana tre giorni dopo, nel penultimo giorno di Olimpiadi: la finale è infatti prevista per sabato 10 agosto alle 19:10.