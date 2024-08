Omicidio Pierina Paganelli arrivano i primi risultati sul Dna | a chi appartiene

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 2 agosto 2024) Social., sono emersi idegli accertamenti irripetibili eseguiti su alcuni oggetti che la donna aveva con sé la sera del mese di ottobre (2023) in cui è stata brutalmente uccisa. Il terribileè stato compiuto nel garage del palazzo in via del Ciclamino, a Rimini, dove abitava. ( dopo le foto) Leggi anche: Porsche si schianta contro la vetrina di un negozio, morti marito e moglie Leggi anche: Rai in lutto, addio alla penna storica del giornalismo e voce degli ultimi, arriva la conferma sul Dna. Sono emersi idegli accertamenti irripetibili che sono stati eseguiti su alcuni oggetti cheaveva con sé la sera in cui è stata brutalmente uccisa lo scorso ottobre (2023).