Olimpiadi di Parigi 2024 canottaggio | Argento per Oppo e Soares nel 2 di coppia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto– Stefanoe Gabrielhanno vinto l’nel doppio pesi leggeri maschili delai Giochi olimpici di. Gli azzurri, con il tempo di 6.13.33, sono arrivati dietro gli irlandesi, già campioni olimpici in carica, e la Grecia, staccata di soli 11 centesimi. Per l’Italia è la diciassettesima medaglia di questa edizione delle, l’ottava d’. (Fonte: Adnkronos, Foto: Instagram @italiateam) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte