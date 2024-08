Olimpiadi delusione nella spada | azzurri fuori ai quarti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Grandeper la squadra maschile di, campione del mondo in carica ma uscita nei(38-43) per mano della Repubblica Ceca, battutarassegna iridata di Milano. Una sconfitta che fa rabbia perché gliavevano indirizzato la gara a loro favore e al quinto assalto erano in vantaggio per 17-13. Nel sesto Federico Vismara s’è addirittura portato a +7 prima di incappare nel buio assoluto erimonta di Jurka, alla fine vincitore per 12-8 (25-25 lo score).Leggi anche:2024, la nuotatrice Tamara Potocka collassa dopo la gara dei 200 metri: portata via in barella e con l’ossigeno Il terzo e ultimo giro è diventato un terno al lotto: pareggio (2-2) tra Santarelli e Beran, riscatto (parziale) di Vismara contro Rubes (3-2) e verdetto consegnato al match Di Veroli-Jurka, con l’azzurro partito sul 30-29 a suo favore.