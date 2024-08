Olimpiadi 2024 Angela Carini shock | Uscita a testa alta contro Khelif ora dico ciao alla boxe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024), la pugile azzurra che ha partecipato alledi Parigi, ha deciso di dire addio. La sua esperienza sul ring si è conclusa in modo inatteso, quando ha abbandonato il matchl’algerina Imanedopo soli 46 secondi.ha spiegato che un colpo al naso le ha fatto perdere l’equilibrio e ha avuto difficoltà a respirare. In quel momento ha deciso di fermarsi, dichiarando di non sentirsi più in grado di combattere.Leggi anche: “Premieremo noi lacon una medaglia”. L’assessore Federica Poggio: “Quanto visto a Parigi è tutto fuorché sport” “” “Esco a” e “ora”, dichiara. “Mai preso colpi forti come da. Non ho perso, ma ho sbagliato a non salutarla. Non ho potuto combattere. Se questa ragazza è qui ci sarà un motivo, ma mi sono chiesta: chi sto affrontando?”.