Non ci sono più molti dubbi sulla strage di Bologna

(Di venerdì 2 agosto 2024) Di Enzo Panizio Il 2 agosto 1980 nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria diesplose una bomba che uccise ottantacinque persone e ne ferì duecento. Lo scoppio avvenne alle 10 e 25, come testimonia l’orologio fuori dall’edificio ancora fermo a quell’ora. Da quel momento in poi e fino a oggi, diversi processi sisusseguiti, tesi a individuare mandanti ed esecutori di un “mistero” italiano che però è ora giunto a una verità processuale alquanto delineata, con diverse sentenze definitive. Ciononostante, ogni anno al ricorrere dell’anniversario, giornali, media, partiti, leader e utenti sui social la descrivono come unaadombrata da verità non ancora emerse.