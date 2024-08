Napoli in bilico il futuro di Cheddira | due offerte sul tavolo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ildi Walide in, si deciderà nei prossimi giorni: ilha ricevuto un paio di richieste Il parco attaccanti delsarà formato da due centravanti di ruolo e da Giacomo Raspadori. E’ questa la decisione di Antonio Conte, che attende di risolvere il rebus che lega con un filo indissolubile Victor Osimhen e Romelu Lukaku. Uno dei due sarà il centravanti titolare dei partenopei. In panchina dovrà necessariamente esserci uno tra Walide Giovanni Simeone. Non c’è altra strada, pur senza coppe europee, ilavrà bisogno di un centravanti in grado di essere la riserva del titolare. Simeone dopo un paio d’anni passati alle spalle di Osimhen ha voglia di un’esperienza diversa. Ha vinto lo scudetto, la stagione scorsa le cose sono andate malissimo anche per lui ed essere nuovamente titolare è un’idea che lo entusiasma.