Morì per salvare due bimbe che annegavano | una targa in ricordo di Franco Gatto

(Di venerdì 2 agosto 2024) In occasione dell’anniversario della scomparsa di, il sindaco Matilde Celentano ha onorato il coraggioso gesto compiuto lo scorso agosto, donando unacommemorativa alla famiglia di. La cerimonia si è tenuta nell’aula consiliare, alla presenza dei familiari dell’eroico cittadino che ha salvato due bambine intrappolate tra le onde del mare. Erano presenti anche gli assessori e i consiglieri comunali, profondamente commossi. L’Elogio del Sindaco “Oggi abbiamo reso omaggio a un vero eroe”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano. “Il gesto compiuto a Rio Martino lo scorso anno rimarrà per sempre impresso nel cuore della città. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere la più profonda gratitudine e ammirazione per l’atto di altruismo compiuto, a costo della propria vita.