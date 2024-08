M Oanche Ita ferma voli da-per Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 agosto 2024) 8.23 "In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e per preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed i equipaggi, Ita Airways ha deciso di sospendere ida e per Tel Aviv fino al 6 agosto compreso". Lo annuncia la compagnia aerea sul suo sito web. "La situazione è in continua evoluzione", spiega Ita. Altre compagnie hanno hanno cancellato da ieri tutti i, per le crescenti tensioni con l'Iran. Tra loro le statunitensi Delta e United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines,Swiss Air,Air India.