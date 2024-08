La serie prequel di IT Welcome To Derry conclude ufficialmente le riprese

Leggi tutta la notizia su mistermovie

La produzione della serie TV Welcome to Derry, prequel di IT, ha chiuso i battenti, segnando un'importante tappa per l'attesissimo progetto ambientato nell'universo di IT. Il co-showrunner e produttore esecutivo Jason Fuchs ha annunciato la conclusione delle riprese tramite un post su Instagram, che include un'immagine della sua sedia di produzione adornata con un palloncino rosso, simbolo iconico del franchise. Nella didascalia, Fuchs esprime la sua eccitazione per il progetto, scrivendo: "237 giorni dopo Questa è la conclusione di questa stagione di Welcome to Derry. Surreale. Che corsa. Non vedo l'ora che tu veda questa cosa.