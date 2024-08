La scuola non riapre Lavori incompleti Impossibile riconsegnare la Valentini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sopralluogo dell’assessora all’istruzione Francesca Tizi al cantiere della elementaredi Elce per verificare l’avanzamento deie valutare la possibilità di restituire laper l’inizio del nuovo anno scolastico. "Purtroppo – spiega l’assessora - ho constatato che isono ancora, rendendola riconsegna per settembre, come, invece, era stato annunciato dalla precedente amministrazione". La visita è avvenuta in seguito al ricevimento di una PEC inviata dai genitori, che chiedevano chiarimenti in merito alla riconsegna del plesso scolastico. "Alla luce del sopralluogo effettuato - informa il Comune - il prossimo cronoprogramma deiprevede entro ottobre la consegna dei locali interni e per dicembre il completamento delle finiture esterne e della piattaforma elevatrice".