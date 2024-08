Judo l’equivoco della prova a squadre | la campionessa Olimpica Alice Bellandi non è sicura di gareggiare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Domani andrà in scena l’ultimo evento delai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la. Un format introdotto nel programma a cinque cerchi in occasione dell’ultima edizione a Tokyo e confermato con lo stesso regolamento in Francia. 6 categorie di peso previste, 3 maschili (-73 kg, -90 kg, +90 kg) e 3 femminili (-57 kg, -70 kg, +70 kg), chi vince 4 combattimenti si aggiudica la serie e passa il turno. In caso di 3-3, si procede allo spareggio con una categoria che verrà sorteggiata sul momento. L’Italia si presenta ai blocchi di partenza del Team Event con l’obiettivo dire a giocarsi una medaglia, potendo contare su un organico profondo e competitivo in entrambi i settori.