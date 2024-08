Imposta di soggiorno attiva dal prossimo autunno Federalberghi | Risultato storico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Caserta.Confcommercio Caserta accoglie con soddisfazione la notizia dell’approvazione, ieri mattina in consiglio comunale, del regolamento che introduce il contributo di. ‘Si tratta di un– commenta Sebastiano Simone, coordinatore provinciale diCaserta – al quale si è giunti dopo un lavoro collegiale svolto dal Tavolo per il Turismo che ci ha visti in prima linea per l’istituzione della tassa, il cui gettito sarà destinato esclusivamente ad attività improntate allo sviluppo turistico del territorio e alla promozione del settore. Dal canto nostro daremo impulso al Comune affinché vengano effettuati tutti i controlli necessari per scongiurare l’evasione di questa tassa.