(Di venerdì 2 agosto 2024) Quasi 1 italiano su 3 (32,1%) afferma di sapere poco o niente. Tra coloro che dichiarano di conoscere almeno qualcosa sulle, oltre 1 su 2 non sa esattamente come ci si può ammalare (57,3%), 6 su 10 noni vari tipi di epatite né gli effetti sulla salute o le condizioni di vita di un paziente. Solo 7 su 10 sanno che i virus possono essere causa(il 58,7% indica i batteri, il 41,5% i parassiti). Meno di 3 su 10, infine, sono informati sulle possibilità di trattamento e cura. Questo il quadro delineato dall‘indagine demoscopica “ed” condotta da AstraRicerche per Gilead Sciences su un campione di 1000i cui risultati vengono divulgati oggi in vistache si celebra ogni anno il 28 luglio. Dati che evidenziano la necessità di una più capillare informazione sul tema.