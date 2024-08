FOTO | Apparizione a sorpresa di Johnny Gargano e Tommaso Ciampa ad un evento indie

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024) SummerSlam è ormai alle porte. L’appuntamento è per domani presso il Cleveland Stadium di Cleveland, Ohio. Tra i match in programma quello che vedràdifendere il WWE Tag Team Title dall’assalto della Bloodline e, in particolare, da Jacob Fatu e Tama Tonga. Nel frattempo i campioni di coppia sono apparsi ain occasione di unsvoltosi proprio a Cleveland.sono apparsi aall’“Against The World” della federazione indipendente AIW svoltosi nella giornata di ieri a Cleveland, Ohio. Per “Wrestling”, originario dell’Ohio, si è trattato di un ritorno, in quanto per diverso tempo ha lottato in AIW per poi svolgere anche il ruolo di allenatore.sono stati accolti dai cori entusiasti dei fan presenti. Qui sotto le immagini.