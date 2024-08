È ufficiale | Kamala Harris sfiderà Donald Trump alle presidenziali Usa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024)è ufficialmente la candidata del Partito Democraticoprossime elezionidegli Stati Uniti, dovel’ex presidente. La vice presidente degli Stati Uniti ha ottenuto il sostegno dei delegati necessari, come annunciato dal presidente del Democratic National Committee, Jaimeon, secondo quanto riportato dalla CNN. L’annuncioL’annuncio è stato fatto durante un evento online con i sostenitori del partito. I delegati democratici hanno iniziato a esprimere il loro voto in formato virtuale, un processo che si protrarrà fino a lunedì. Questo metodo di voto è stato adottato per adattarsiesigenze moderne e garantire una partecipazione ampia e sicura.