Dragon Age | The Veilguard Jeff Grubb si sbottona sulla data di uscita

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’affabile e ciarliero insiderfa luce su un’altradi: quella di The, il prossimo capitolo diAge Con l’ormai inevitabile restrizione del campo sul periodo di lancio diAge: The, ogni anticipazionediè sempre gradita ed è per questo cheha voluto dire la sua. Il sempre gioviale insider brucia dunque i tempi rispetto a quanto promesso da BioWare stessa. La tanto bramata casella da sbarrare sul calendario sta infatti per sbucare ufficialmente dal sipario, ed è per questo che nel podcast Game Mess Mornings il giornalista di Giant Bomb ha colto l’occasione per svelare in quale mese potremo aspettarci la nuova avventura dark fantasy. E per quanto sia possibile che i dati in suo possesso non siano aggiornati, c’è di che andare in salivazione.