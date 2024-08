Dal 1990 si fa festa a San Rocco Nove serate di cibo e musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Al via a Guastalla la tradizionale "Paese in", nell’area ricreativa di San, che si ripete ogni estate dal. Un evento in, fino a Ferragosto, con spazi gastronomici, servizio bar, animazioni e tanti spettacoli, dedicati soprattutto a concerti-tributo ad artisti italiani e internazionali. Stasera l’esordio è affidato agli Abba Show con un tributo alla band svedese Abba, domani un live show dedicato a Max Pezzali e 883, domenica concerto di Pianeta Zero, con un tributo a Renato Zero. Si riprende il 9 agosto con i Divina, il 10 il live dei Ma Noi No, l’11 agosto un tributo alla storia del rock. Il 13 agosto una seratale e di riflessione contro la violenza sulle donne, il 14 un tributo a Vasco, a Ferragosto gli Spingi Gonzales e fuochi d’artificio.