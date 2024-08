Cate Blanchett svela il suo intenso processo di preparazione per il film Borderlands

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024)il suodiper ilUno degli adattamenti di videogiochi più attesi di quest’anno ha appena ricevuto un nuovo entusiasmante look e un aggiornamento da parte di una delle principali star. Empire Magazine ha intervistato una delle protagoniste del. La, che nelin uscita interpreta Lillith, è stata vista nelle foto di scena delcon in mano una pistola. Sebbene questo non sia il ruolo tipico della, l’attrice premio Oscar parlando delha ammesso che “la parte della pistola è stata molto divertente”.