Calciomercato Spezia intesa con l’Empoli | arriva il centrocampista

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Loha definito un’altra trattativa sul: è ufficiale l’arrivo daldelDuccio Degli Innocenti. I dettagli sono stati svelati proprio dal club attraverso un comunicato ufficiale. “Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione dalFC, le prestazioni sportive del calciatore Duccio Degli Innocenti”. Chi è Duccio Degli Innocenti Classe 2003, Degli Innocenti cresce nelle giovanili del, fino a diventare un pilastro della formazione Primavera, tanto da collezionare in tre stagione ben 78 presenze, 15 gol e 4 assist. Il passaggio in Serie B, al Lecco, nella passata stagione rappresenta per lui la prima esperienza in Prima Squadra, in un’annata che iltoscano vive da protagonista, totalizzando 29 presenze nel campionato cadetto.