Biblioteca aperta in piena estate con orari ridotti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il centro civico Agorà comunica l’o estivo e le novità per la civica scuola di musica. A cambiareo nel periodo estivo è la, l’apertura della domenica pomeriggio sarà sospesa dal 4 agosto al primo settembre compresi. La chiusura totale è prevista per giovedì 15 agosto, mentre da lunedì 10 a sabato 24 agosto l’apertura sarà solo mattutina, dalle 9 alle 14. I quotidiani non saranno disponibili da giovedì 1 a sabato 10 agosto, a causa della chiusura per ferie dell’edicola fornitrice. Il servizio di scambio interrio sarà sospeso dal 7 al 18 agosto compresi. Sempre aperti i servizi digitali dellaMlol. L’altra novità riguarda invece la civica scuola di musica che cambia sede e gestore. I corsi inizieranno il 7 ottobre all’istituto comprensivo Europa Unita, viale Varzi 13.