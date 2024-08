Addio all’amata ostetrica Maria Grazia Alberini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) GUASTALLA È stata vinta da una malattia affrontata con grande coraggio. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione, dove è stata assistita amorevolmente dai familiari, fino all’ultimo.proprio domani avrebbe compiuto 70 anni. Per oltre quattro decenni aveva lavorato comee infermiera in ospedale a Guastalla. Moltissime le nascite a cui aveva assistito in sala parto. Anni fa aveva affrontato la malattia, che sembrava essere stata risolta. Poi un nuovo problema di salute che ha vinto la forte fibra di, che era rimasta vedova a soli 30 anni, con figli piccoli da crescere. Lascia la madre Anna Adele, il fratello Sergio, i figli Cristina, Paolo, Paola e altri parenti.