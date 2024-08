Addio al murales dei ragazzi Sarà cancellato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Irealizzati cinque anni fa dagli studenti sui muri di fronte all’Istituto Gadda Rosselli di Gallarate devono essere cancellati. La Commissione Paesaggio ha espresso la "condanna": non possono essere salvati quindi l’operazione di pulizia avviata a inizio luglio potrà riprendere a breve riportando quelle superficie all’aspetto originario. La Commissione ha risposto in merito alla questione dopo che l’Istituto Aloisianum, la casa dei Gesuiti, proprietario dei muri dipinti con lo spray, aveva presentato una proposta per salvarli. La decisione è stata resa nota l’altra sera in Consiglio comunale da Sonia Serati, consigliere di minoranza (Più Gallarate) che ha stigmatizzato quanto deciso dall’organo tecnico.