A che ora Errani Paolini-Muchova Noskova oggi in tv Olimpiadi 2024 | programma e chi sono le avversarie

(Di venerdì 2 agosto 2024), venerdì 2 agosto, sul campo Suzanne Lenglen di Parigi assisteremo alla semifinale del torneo olimpico di doppio tra Sara/Jasminee Karolina/Linda. La sfida metterà in palio l’approdo alla Finale per la medaglia d’oro, mentre chi perderà si giocherà il bronzo contro la perdente dell’altra semifinale, ovvero Boucsa/Sorribes Tormo-Andreeva/Shnaider. Le azzurre non vorranno fermarsi qui e cercheranno di mettere in campo tutto quello che di buono hanno fatto vedere nel percorso. La partita contro le ceche è complicata, in quanto pur non collaudate doppistesingolariste di pregevole fattura.ha raggiunto traguardi prestigiosi, come la semifinale agli US Open e la Finale su questi campi al Roland Garros l’anno scorso, senza dimenticare la semifinale degli Australian Open del 2021 e i due quarti di finale a Wimbledon nel 2019 e sempre nel 2021.