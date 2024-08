A caccia di fresco Fila alle vedovelle Oasi verdi sold out | L’afa non ci ferma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Debutto di agosto come da tradizione meteorologica: tra afa e canicola. Colpa dell’anticiclone africano Caronte che ieri ha infuocato tutta l’Italia. Per il capoluogo lombardo è stata una giornata da bollino rosso, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute: un’rta massima scattata anche in altre undici città della Penisola. Febbre caldissima sotto la Madonnina, fino a 38 gradi. È mezzogiorno di fuoco in via Beltrami che, dopo il restyling di piazza Castello, si è liberata del brutto asfalto rivestendosi di elegante granito di Montorfano, con inserti di beola grigia. Peccato però, che appaia desolata e metafisica come certi quadri di De Chirico. Con sedute belle ma scomode perché bollenti e senza il conforto dell’ombra di un albero. Infatti le snobbano tutti.