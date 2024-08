San Pio paziente ringrazia i medici | Mi avete fatto sentire protetta e coccolata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna(L.P. le sue iniziali) ha inviato una lettera dimento aie al personale sanitario dell’AORN San Pio di Benevento, per esprimere riconoscenza in particolar modo al Dott. Giovanni Parbonetti Direttore U.O.C Neurochirurgia e a tutti i componenti del suo reparto. La donna ricoverata per lungo tempo, una volta dimessa ha voluto riassumere l’importanza del sostegno morale e psicologico ricevuti e per l’assistenza ricevuta durante la sua degenza in ospedale. “Ultima sera qui con voi. Voglio scrivervi poche righe perrvi.rvi per i vostri meravigliosi sorrisi, che miregalato in questi giorni duri e tanto lunghi. Il vostro calore ed il vostro immenso amore mi haa casa