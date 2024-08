Psico truffe Sedicenti coach mentali ricevono online

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 agosto 2024) Su Instagram e altre piattaforme social impazzano farlocchi esperti «relazionali» che promettono di aiutare chi vive disagi interiori. Soprattutto in amore. Quasi sempre non si tratta dilogi ma di personaggi che, dietro lauti compensi, garantiscono soluzioni di pronto uso Dopo gli influencer degli investimenti, la seconda puntata di un’inchiesta di Panorama sulla Rete. «Quando un’età è in declino, tutte le tendenze sono soggettive». E per fortuna che Johann Wolfgang Goethe non aveva visto i social. Una prateria portatile e retroilluminata dove l’autoreferenzialità regna sovrana, lo storytelling ha sostituito la realtà, in un’esposizione continua a modelli idealizzati e virtuali che creano senso di inadeguatezza, solitudine, ansia, depressione.