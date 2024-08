Paolini-Errani doppio da favola | semifinale Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024)da, con unda favole le azzurra Sarae Jasminesi sono qualificate giovedì 1 agosto per le semifinali del torneo difemminile alledi Parigi 2024. Le tenniste italiane si sono imposte nei quarti contro le britanniche Katie Boulter ed Heather Watson con il punteggio di 6-3, 6-1. Per l’Italia unaolimpica nelfemminile cento anni dopo la precedente. Per un posto in finale sfideranno le ceche Muchova e Noskova. Dunque dopo l’eliminazione nel singolare, èolimpica per Jasmine, toscana di Bagni di Lucca Dopo due eliminazioni nei quarti (in coppia con Roberta Vinci) Sarace l’ha fatta: è inalle! Con la compagna con la quale ha iniziato a giocare poco più di un anno fa proprio con questo obiettivo: Jasmine