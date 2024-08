Mi sono reinventato per rimanere ai vertici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) In sala stampa è un fiorire di complimenti e di domande anche e soprattutto dei giornalisti irlandesi e americani. Come fa Gregorio Paltrinieri a essere ancora lì, su un gradino del podio, dopo così tanto tempo? La risposta di Wiffen, neo campione olimpico, e di Finke, argento, è univoca: "Siamo cresciuti guardando le sue gare, cercando di carpirne i segreti. Per noi è sempre un esempio". Sorride sornione Gregorio Paltrinieri, che sa di averne combinata un’altra delle sue. Effettivamente gli altri le cambiano attorno, ma lei è sempre qui "Vuol dire anche chevecchio, ormaitredici anni cheaimondiali". Lei è il primo nuotatore italiano ad andare a medaglia in tre Olimpiadi diverse. Una responsabilità? "È stupendo. Io non ci avevo nemmeno pensato.