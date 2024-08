Maria De Filippi vacanze in barca per la regina di Mediaset | con chi era

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) Personaggi TV.Desi gode ledopo il grande successo i suoi programmi. Dopo il trionfo dell’ultima stagione di Temptation Island, che ha sbancato agli ascolti tv, è ora che ladiriesca a ritagliarsi del tempo per ricaricarsi e rimettersi in sesto in vista della prossima stagione televisiva. E mentre il mese di settembre si avvicina e iniziano anche trapelare le prime indiscrezioni su quando riprenderanno i programmi Fascino come Uomini e Donne, Amici 24 e Temptation Island nel secondo appuntamento di quest’anno.