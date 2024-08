Mamma Lea via al restyling Lavori per tutto agosto | investiti centomila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un mese d’dino stop all’asilo nido ‘Lea’ di Castel Guelfo. Già, perché i locali del plesso dell’infanzia di via 2 Giugno, situati all’interno di un edificio ristrutturato di rilevanza storica di proprietà del municipio di Palazzo Malvezzi-Hercolani, necessitano di opere di adeguamento alle normative in vigore per ottenere il certificato di prevenzioni incendi. Il progetto esecutivo redatto dall’architetto bolognese Christian Zambonini ha ottenuto il via libera della giunta guidata dal sindaco Claudio Franceschi nei giorni scorsi e adesso gli uffici dell’ente procederanno alla svelta all’individuazione della ditta che si occuperà del cantiere. L’obiettivo, infatti, è quello di ultimare le lavorazioni di miglioria entro i primi giorni del mese di settembre quando i piccoli utenti e le loro famiglie torneranno a frequentare quotidianamente le sale del nido.