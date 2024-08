Inter un ex saluta il mondo del calcio La sua ultima partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un ex giocatore dell’negli anni recenti sta per lasciare definitivamente ildel. Già definita la suaufficiale.– Un ex giocatore dell’e della Nazionale Italiana sta per lasciare il. Si tratta di uno degli attaccanti della quasi impresa del 2016 degli Azzurri di Antonio Conte. È proprio Eder Citadin, che ha militato per due anni e mezzo nell’. 86 presenze con la maglia nerazzurra e 14 gol conditi da 8 assist. Ha sempre ricoperto il ruolo di vice-Icardi, risultando protagonista nella squadra che ha riportato la società meneghina in Champions League nella stagione 2017-2018 prima del suo passaggio all’altro club della proprietà Suning, ossia lo Jiangsu.