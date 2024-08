Incidente in A14 camion rovescia il suo carico | code tra Imola e Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 -in tarda mattinata sulla A14, nel tratto compreso trae la diramazione perin direzione Ancona. Coinvolto un mezzo pesante, che ha disperso ilsu entrambe le carreggiate. Al momento, riferisce Autostrade, in corrispondenza dell'il traffico transita su una corsia in direzione Ancona e su due corsie in direzione Bologna. E si registrano sei chilometri coda in entrambe le direzioni. Si stanno predisponendo le operazioni per la distribuzione di acqua agli automobilisti incolonnati. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Alle persone in viaggio dirette verso Ancona, si consiglia di uscire a Faenza, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Castel San Pietro Terme.