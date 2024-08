Il Psg spende 70 milioni per Joao Neves lo paga quasi la metà della clausola rescissoria – L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Psg70per(aveva lada 120). Lo scrive il quotidiano francese. Comincia a muoversi il mercato del Psg. Che ha speso 70per il centrocampista19enne ex del Benfica. La cuiera da 120, il Psg lo hatola. Scrive: Alcuni tifosi parigini stavano iniziando a preoccuparsi, non vedendo alcun acquisto dal trasferimento di Matvey Safonov (Krasnodar) all’inizio di giugno. Il Psg non si è allarmato e ha dato appuntamento all’inizio di settembre per fare il punto. Ora il primo grande acquisto dovrebbe rassicurare i più scettici. Dopo intense trattative negli ultimi giorni, Paris-Saint-Germain e Benfica hanno raggiunto un accordo di principio mercoledì per il trasferimento di