Giulia Salemi il video di auguri per Pierpaolo lascia senza parole

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 agosto 2024) Personaggi. TV.Pretelli compie 34 anni. E nell’augurargli buon compleannoesprime tutto il suo amore e riesce a far commuovere il web. “Buon compleanno, papi“, scrive l’influencer, pubblicando nelle sue storie Instagram un dolce scatto insieme al compagno. Poipubblica anche unmolto toccante. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci, il colpo di scena: il bacio rivelatore dell’addio a Giulio Leggi anche: “Uomini e donne”, Teresanna sbeffeggiata per il look premaman: la sua reazione è epica Glidi“Tantiamore mio. Sei una persona meravigliosa, un papà dolce, un fidanzato rispettoso, un figlio responsabile, un amico altruista. Quando immagino nel dizionario il sinonimo per la parola bontà spunti tu.