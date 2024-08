Fine di una dinastia durata 80 anni Chiude la profumeria Piovaccari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) La saracinesca che si è abbassata ieri sera non ha solo chiuso la giornata lavorativa dellain piazzale GiovXXIII, ma ha messo la parolaa 80di attività. La storia dell’impresa forlivese affonda le radici nell’immediato dopoguerra, quando Aurelioaffiancò le sorelle, parrucchiere, nella loro attività, dedicandosi al commercio all’ingrosso degli articoli per l’acconciatura prima e poi per la. Un settore che era agli albori, ma che ben presto prolificò con linee di prodotti pensate per ogni esigenza. Nacque così il negozio diin corso della Repubblica gestito dai coniugi. NegliOttanta entrarono in società anche le figlie del fondatore Aurelio: Paola e Patrizia, che ora abbassano la saracinesca per raggiunti limiti d’età.