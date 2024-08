Elisa Di Francisca di che partito è? Cosa c’entra con la politica di Meloni e Atreju?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 1 agosto 2024)Di, ex schermitrice italiana nonché medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012, dopo aver appeso al chiodo il fioretto si dedica ad altro. Sapetel’ex sportiva italiana con ladi? Scopriamo di seguito tutto sulla sua carriera e vita privata! Leggi anche: Benedetta Pilato, chi è la nuotatrice? Conosciamola meglio dopo le parole diDiDiha vinto il suo primo oro ai Giochi della XXX olimpiade di Londra, nel 2012, portando a casa il primo posto sul podio sia nell’individuale sia nella gara a squadre di fioretto. Dopo aver trionfato in diverse gare sportive per la sua specialità, abbiamo visto l’ex sportiva in altre vesti, sia come commentatrice di eventi legati allo sport sia come ospite o concorrente di alcuni programmi televisivi.