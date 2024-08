Ecco ’Danzando alla luna calante’ Spettacolo unico alla ’Cappucciniana’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’atmosfera magica dellariprenderà vita domani, alle 21, grazie all’eventocalante. Storie e sogni di chi dal cielo ha tratto la sua arte’ in programma al Convento dei Cappuccini di Massa. Uno, promosso dall’associazione Padre Damiano da Bozzano e selezionato dall’artista ligure Beppe Mni, che promette di incantare il pubblico con un mix di danza contemporanea e hip hop, raccontando sentimenti ed emozioni che solo la notte può evocare. Quest’ultima è spesso vista come un mistero: il buio, l’assenza di luce e i rumori sottili e leggeri stimolano parti emozionali che talvolta scordiamo di avere, come immaginazione e fantasia, curiosità e illusione, tutte qualità proprie di artisti che hanno raccontato con colori, canti, parole e note l’immagine dellae delle stelle, protagonisti della notte.