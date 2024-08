Calciomercato Napoli designato il primo obiettivo di Manna | la priorità

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Illavora senza sosta sul mercato per programmare la prossima stagione, di seguito svelato ildiContinuano le vittorie deldurante le amichevoli estive, ieri in programma, infatti, la partita degli azzurri dove hanno sfidato il Brest, squadra francese che nello scorso campionato è arrivata terza. La partita si è conclusa 1-0 per la squadra partenopea grazie al bellissimo gol di Giacomo Raspadori, giocatore che sta dimostrando la sua importanza nel possibile undici titolare del nuovo allenatore Antonio Conte. Nel frattempo, il nuovo ds Giovannilavora sul mercato senza sosta per programmare la prossima stagione sia per quanto riguarda giocatori in entrata che quelli in uscita. L’è quello di regalare una squadra pronta e competitiva per il tecnico leccese.