Bologna FC Lykogiannis ha voglia di Champions | Facciamoci trovare pronti

(Di giovedì 1 agosto 2024) Valles (Bolzano), 1 agosto 2024 – Andare sul fondo. Crossare. Giocare in. Continuare a fare il gregario di lusso. Sono tanti i motivi per cui Charalamposha inaugurato col sorriso la sua terza stagione in rossoblù. Innanzitutto il rinnovo annuale di contratto, premio all'abnegazione ma anche alla qualità di chi la scorsa stagione ha inciso pur giocando poco (in campionato 2 gol e un assist in poco più di 900 minuti). “Poter continuare a indossare questa maglia per me è un grande onore”, dice 'Lyko’, che dall'estate 2022 ad oggi ha conosciuto l'ultimo Mihajlovic, Motta e adesso Italiano: un pezzo importante di. “La cosa che ci ha fatto crescere in questi anni è stato l'essersi sentito una grande famiglia”, dice il sinistro greco.